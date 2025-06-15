Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Newsmax.

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Кто и как может остановить войну

Владимир Зеленский объяснил, что действительно остановить Путина способен президент США Дональд Трамп, но только при условии, если российский диктатор начнет терять деньги.

Диалог Америки с россиянами напоминает теплый разговор, я не считаю, что таким настроением Путина можно остановить. Наоборот, ему это нравится. И я считаю, что смена тональности должна быть. Потому что Путин должен понимать, что Америка будет помогать Украине. И санкции – это раз,

– отметил президент Украины.

Вторым важным пунктом, по его словам, является поддержка нашей армии.

Зеленский также подчеркнул, что любые заявления о сокращении помощи или попытки приравнять Украину к России являются глубоко несправедливыми.

По словам главы государства, мир должен дать четкий сигнал: если Путин не прекращает войну, против него будут вводить максимально жесткие санкции.

Россию невозможно остановить только словами. Это как поезд на большой скорости, за рулем которого никого нет. Путин радикализировал свое общество с помощью пропаганды. Людей буквально накачали ненавистью к НАТО, США и Западу,

– подытожил Владимир Зеленский.

К слову, недавно Владимир Зеленский недавно также высказался относительно мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, следующий раунд возможен только после того, как завершится масштабный обмен пленными.