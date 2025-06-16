Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

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Назначение Генпрокурора

Арахамия сообщил, что 17 июня состоится заседание фракции "Слуга народа", в ходе которого будет представлена кандидатура Генерального прокурора Украины.

В парламент уже поступило представление президента Украины Владимира Зеленского на назначение Руслана Кравченко на эту должность,

– заявил он.

Политик добавил, что представление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний Верховной Рады. Нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что голосование за Генпрокурора Руслана Кравченко уже завтра, 17 июня, будет на заседании Парламента.