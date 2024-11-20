Так, першим про своє закриття повідомило посольство США. Слідом за ним подібні заяви зробили дипустанови Італії, Іспанії, Греції, Казахстану. У МЗС України тим часом заявили, що масовані обстріли – реальність українців протягом майже трьох років, тому партнерам слід було б правильно реагувати на загрози так, як і в попередні 1000 днів, без додаткового нагнітання, передає 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

Дивіться також Загроза "особливо масованого" ракетно-бомбового удару: ГУР прокоментувало повідомлення

Вияв солідарності

Слід зауважити, що не всі посольства позачинялися. Так, німецьке диппредставництво в Києві заявило про те, що воно продовжує працювати, але з певними обмеженнями. Там наголосили, що ситуація на місці контролюється "дуже уважно", відбувається тісна комунікація з партнерами. "Ми постійно спілкуємося з нашими колегами на місці, щоб вжити відповідних заходів, якщо ситуація зміниться", – сказали у посольстві.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський своєю чергою теж зазначив, що, попри підвищений ризик атак Росії на Київ, польські дипломати, як і раніше, залишаються на службі.

Це одна з видимих ​​ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу,

– зауважив дипломат.

До слова, посольство США попередило, що можлива потужна повітряна атака не пов'язана з ядерними погрозами Кремля. У Центрі протидії дезінформації підтвердили, що ворог готовий до масштабного обстрілу.