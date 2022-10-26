СМИ пишут, что среди погибших есть женщины и дети. Стрельба возникла после того, как трое вооруженных людей открыли огонь из автоматов у входа в мавзолей.

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Приблизительно в 17:45 нападавшие въехали на территорию мавзолея на автомобиле и сразу же открыли огонь. По данным СМИ, полиция арестовала двоих из трех нападавших. Однако СМИ со ссылкой на местных чиновников говорят, что стрелок был всего один.



Иранские официальные лица убеждают, что нападавшие действовали как мусульмане-экстремисты суннитского толка. Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей Шираза и важной религиозной святыней.

В Иране сейчас неспокойно

Нападение на мавзолей произошло на фоне начавшихся в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини общенациональных протестов в Иране. Она скончалась в больнице после того, как ее задержала полиция за "неправильное" ношение хиджаба.

После этого в разных иранских городах женщины стали снимать свои хиджабы на улицах и резать волосы. Протестующих жестоко задерживали. Среди них есть убитые. По состоянию на середину октября известно, что во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 23 несовершеннолетних. Среди убитых даже ребенок в возрасте 11 лет.

К концу сентября сотрудники иранских силовых структур стали целенаправленно использовать боевое оружие против протестующих. По данным правозащитников, по состоянию на 25 октября погибли по меньшей мере 234 человека, включая 29 несовершеннолетних.