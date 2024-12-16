Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Количество стажа, которое необходимо приобрести для этого, зависит от возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, минимумы стажа такие:

для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет минимальное количество стажа составляет – 32 года;

в 63 года – 22 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Обратите внимание! Минимумы стажа для 60 и 63 лет в последующие годы будут расти.

Какие условия выхода на пенсию при наличии 30 лет стажа

Лицо, которое успело приобрести 30 лет стажа может выйти на пенсию в 63 и 65 лет. Чтобы рассчитать будущую пенсионную выплату самостоятельно, гражданин должен воспользоваться формулой: П = ЗП × КСС.

Как расшифровывается эта формула:

ЗП – заработная плата – это не заработная плата лица, а специальный "коэффициент", учитывающий, как эта величина соотносится со средней зарплатой по стране за последние 3 года.

– заработная плата – это не заработная плата лица, а специальный "коэффициент", учитывающий, как эта величина соотносится со средней зарплатой по стране за последние 3 года. П – пенсия.

– пенсия. КСС – коэффициент страхового стажа – значение, показывающий влияние стажа на размер пенсии.

КСС рассчитывается индивидуально. Эта величина равна сумме месяцев стажа работы, умноженная на величину оценки одного года страхового стажа. Затем полученное значение нужно разделить на 12.

При этом КСС не может быть более чем: