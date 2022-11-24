Ще щонайменше чотири людини поранені. Загалом в магазині було не менше 50 людей.

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У США чоловік вбив 6 своїх колег

Менеджер магазину Walmart в американському штаті Вірджинія відкрив вогонь по колегах у кімнаті для відпочинку. Він убив шістьох співробітників, перш ніж направити зброю на себе,
– мовиться в повідомленні.

Також відомо, що стрілянину відкрив 31-річний Андре Бінг. Менеджер почав стріляти в кімнаті для відпочинку, де його колеги зібрались перед початком нічної зміни. Після розстрілу людей чоловік вистрілив у себе та помер.

Зловмисник працював у компанії з 2010 року. Декілька співробітників розповіли CNN, що нападник:

  • раніше демонстрував дивну та іноді загрозливу поведінку;
  • говорив, що стурбований тим, що нібито уряд за ним стежить.

Попередньо відомо, що поліція розслідує злочин, а також провела обшук вдома у нападника.

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Що відомо про трагедію

  • Моторошна стрілянина трапилась пізно ввечері 22 листопада. Чоловік відкрив вогонь напередодні Дня подяки.
  • Коли поліція прибула на місце, то виявила людей, які загинули внаслідок стрілянини. Серед вбитих був і нападник, який вчинив самогубство.
  • Відомо, що серед вбитих є 16-річний хлопець та 70-річний чоловік. Також відомо, що загинули 52-річна жінка та чоловіки 43 та 22 років.

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