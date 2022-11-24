Еще по меньшей мере четыре человека ранены. В общей сложности в магазине было не менее 50 человек.

В США в супермаркете произошла стрельба: сообщат о многих жертвах

В США мужчина убил 6 своих коллег

Менеджер магазина Walmart в американском штате Вирджиния открыл огонь по коллегам в гостиной. Он убил шестерых сотрудников, прежде чем направить оружие на себя,

– говорится в сообщении.

Также известно, что стрельбу открыл 31-летний Андре Бинг. Менеджер начал стрелять в комнате отдыха, где его коллеги собрались перед началом ночной смены. После расстрела людей мужчина выстрелил в себя и скончался.

Злоумышленник работал в компании с 2010 года. Несколько сотрудников рассказали CNN, что нападающий:

раньше демонстрировал странное и иногда угрожающее поведение;

говорил, что обеспокоен тем, что якобы правительство за ним следит.

Предварительно известно, что полиция расследует преступление и провела обыск дома у нападающего.

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Что известно о трагедии

Жуткая стрельба произошла поздно вечером 22 ноября. Мужчина открыл огонь в канун Дня благодарения.

Когда полиция прибыла на место, то обнаружила людей, погибших в результате стрельбы. Среди убитых был и нападавший, совершивший самоубийство.

Известно, что среди убитых 16-летний парень и 70-летний мужчина. Также известно, что погибли 52-летняя женщина и мужчины 43 и 22 лет.

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