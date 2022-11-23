Про стрілянину у Вірджинії повідомили пізно ввечері 22 листопада. За наявною інформацією, до супермаркету прибули поліцейські з Чесапіка, міста у Вірджинії. Вони оточили будівлю, в якій невідомий забрав життя багатьох мешканців.

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Стрілець може бути мертвим

Зазначимо, що сама стрілянина сталася напередодні Дня подяки. Наразі відомо про багатьох загиблих і поранених. Вони саме скуповувалися, коли до супермаркету зайшов невідомий і відкрив вогонь.

Невдовзі представник поліції розповів Мішель Вульф з WAVY, що загинуло не більше 10 людей. Але точних даних про кількість жертв і постраждалих правоохоронці все ще не можуть назвати.

Лео Косінскі з департаменту поліції розповів, що поліцейські вивчають ситуацію всередині супермаркету. Правоохоронці припустили, що сам стрілець теж мертвий. Водночас Косінскі зазначив, що людям потрібно бути обережними.

Зауважимо, що поблизу маркету стоять як поліцейські, так і кілька карет швидкої допомоги. У мережу також виклали фото та відео з місця події.

Один з користувачів мережі написав, що він саме збирався йти по закупи. Але побачив, що людей з супермаркету евакуйовують.

Кевін С. Харпер, який, очевидно, працює у Walmart, вийшов у фейсбуку у прямий ефір. Він розповів про емоції, які пережив за останні кілька годин. Чоловік зауважив, що саме вийшов з кімнати відпочинку, коли сталася стрілянина.

Чоловік розповів про емоції, які пережив під час стрілянини: дивіться відео

Стрілянину прокоментувала сенаторка штату Вірджинія Луїза Лукас, котра представляє цю частину Чесапіка.

У мене дуже розбите серце, що остання масова стрілянина в Америці сталася сьогодні ввечері в Walmart, у моєму районі, в Чесапіку, штат Вірджинія. Я не заспокоюся, поки ми не знайдемо рішення, щоб покласти край цій епідемії збройного насильства в нашій країні, яка забрала стільки життів,

– наголосила вона.

Правоохоронці також звернулися до американців. Вони закликали їх завітати до Конференц-залу в Чесапіку, щоб отримати інформацію про зниклих рідних або близьких. Тих, хто або працював у супермаркеті того вечора, або був там.