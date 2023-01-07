Як повідомили у міноборони Австрії, під час зміни варти 20-річний військовозобов’язаний з Нижньої Австрії став погрожувати своїм товаришам. Ба більше, він напав на свого 54-річного начальника, унтерофіцера з Бургенланду, через що втрутився наглядач.

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Стрілянина призвела до смерті

За попередніми даними, 20-річний хлопець кілька разів вдарив 54-річного по голові автоматом, тож унтерофіцер нібито вихопив зброю. Під час цього конфлікту пролунало кілька пострілів, внаслідок чого призовник отримав вогневе поранення, а унтерофіцер – невогневе поранення голови. Однак якщо старший військовий вижив, то 20-річний чоловік загинув.

За словами прессекретаря Майкла Бауера, три постріли були здійснені з пістолета. Чи стріляли також з автомата – наразі невідомо.

Розпочато розслідування точного перебігу подій. Наразі причетні перебувають під наглядом психологічної служби збройних сил, створено слідчу комісію,

– повідомили в міноборони Австрії.

Відомо, що унтерофіцер станом на 7 січня перебуває в госпіталі. Для нього "немає жодних наслідків згідно зі службовим законодавством".

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У міноборони наголосили, що під час караулу військові озброєні автоматом в напівзарядженому стані. Це означає, що магазин заряджений патронами, але в стволі немає патрона.

Саме ж використання вогнепальної зброї суворо регулюється та визначається як "використання зброї, пов’язане з небезпекою для життя". Відтак використовувати автомат військовим дозволено лише проти осіб для самозахисту та/або екстреної допомоги, якщо немає іншого, м’якшого варіанту.