Вероятный стрелок в США работал инструктором по огнестрельному оружию и был в психбольнице, – AP

В США в штате Мэн произошла ужасная стрельба с жертвами и ранеными. Как оказалось, вероятный убийца работал инструктором по огнестрельному оружию.

Также сообщается, что злоумышленник недавно проходил лечение в психбольнице. Но позже его отпустили.

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Что известно о вероятном стрелке в США

По предварительным данным, вероятный стрелок в США – 40-летний Роберт Кард – прошел подготовку инструктора по оружию в учебном центре резерва армии США в штате Мэн. Об этом идет речь в записях местной полиции.

Также указано, что злоумышленник находился в психбольнице в течение двух недель летом этого года. Сообщается, что Кард говорил врачам, что якобы слышит голоса, а также угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако.

Правоохранители призывают жителей Льюистона находиться дома и не выходить на улицу, поскольку убийцу еще не задержали.



Вероятный стрелок 40-летний Роберт Кард / фото полиции

Что этому предшествовало