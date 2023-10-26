Вероятный стрелок в США работал инструктором по огнестрельному оружию и был в психбольнице, – AP
Источник:Associated Press
В США в штате Мэн произошла ужасная стрельба с жертвами и ранеными. Как оказалось, вероятный убийца работал инструктором по огнестрельному оружию.
Также сообщается, что злоумышленник недавно проходил лечение в психбольнице. Но позже его отпустили.
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Что известно о вероятном стрелке в США
По предварительным данным, вероятный стрелок в США – 40-летний Роберт Кард – прошел подготовку инструктора по оружию в учебном центре резерва армии США в штате Мэн. Об этом идет речь в записях местной полиции.
Также указано, что злоумышленник находился в психбольнице в течение двух недель летом этого года. Сообщается, что Кард говорил врачам, что якобы слышит голоса, а также угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако.
Правоохранители призывают жителей Льюистона находиться дома и не выходить на улицу, поскольку убийцу еще не задержали.
Вероятный стрелок 40-летний Роберт Кард / фото полиции
Что этому предшествовало
- Стрельба произошла в США в городе Льюистон 25 октября.
- По предварительным данным, стрелок вышел с автоматической винтовкой и открыл огонь по жителям супермаркета и бара.
- Пока убийцу не задержали.
- Предварительно известно, что погибли 22 человека. Еще 60 – ранены.
- По словам правоохранителей, злоумышленник "вооружен и очень опасен".