Ймовірний стрілець у США працював інструктором з вогнепальної зброї і був у психлікарні, – AP

У США в штаті Мен сталася жахлива стрілянина з жертвами та пораненими. Як виявилось, ймовірний вбивця працював інструктором з вогнепальної зброї.

Також повідомляється, що зловмисник нещодавно проходив лікування у психіатричному закладі. Але згодом його відпустили.

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Що відомо про ймовірного стрільця у США

За попередніми даними, ймовірний стрілець у США – 40-річний Роберт Кард – пройшов підготовку інструктора зі зброї в навчальному центрі резерву армії США у штаті Мен. Про це йдеться у записах місцевої поліції.

Також вказано, що зловмисник перебував у психіатричному закладі протягом двох тижнів влітку цього року. Повідомляється, що Кард казав лікарям, що нібито чує голоси, а також погрожував влаштувати стрілянину на військовій тренувальній базі в Сако.

Наразі правоохоронці закликають жителів Льюїстона перебувати вдома і не виходити на вулицю, оскільки вбивцю ще не затримали.



Ймовірний стрілець 40-річний Роберт Кард / фото поліції

Що цьому передувало