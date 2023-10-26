Ймовірний стрілець у США працював інструктором з вогнепальної зброї і був у психлікарні, – AP
Джерело:Associated Press
У США в штаті Мен сталася жахлива стрілянина з жертвами та пораненими. Як виявилось, ймовірний вбивця працював інструктором з вогнепальної зброї.
Також повідомляється, що зловмисник нещодавно проходив лікування у психіатричному закладі. Але згодом його відпустили.
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Що відомо про ймовірного стрільця у США
За попередніми даними, ймовірний стрілець у США – 40-річний Роберт Кард – пройшов підготовку інструктора зі зброї в навчальному центрі резерву армії США у штаті Мен. Про це йдеться у записах місцевої поліції.
Також вказано, що зловмисник перебував у психіатричному закладі протягом двох тижнів влітку цього року. Повідомляється, що Кард казав лікарям, що нібито чує голоси, а також погрожував влаштувати стрілянину на військовій тренувальній базі в Сако.
Наразі правоохоронці закликають жителів Льюїстона перебувати вдома і не виходити на вулицю, оскільки вбивцю ще не затримали.
Ймовірний стрілець 40-річний Роберт Кард / фото поліції
Що цьому передувало
- Стрілянина сталася у США у місті Льюїстон 25 жовтня.
- За попередніми даними, стрілець вийшов з автоматичною гвинтівкою та відкрив вогонь по мешканцях у супермаркеті та барі.
- Наразі вбицю не затримано.
- Попередньо відомо, що загинули 22 особи. Ще 60 – поранені.
- За словами правоохоронців, зловмисник "озброєний і дуже небезпечний".