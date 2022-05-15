Стрельба в супермаркете американского Баффало: 10 погибших, нападавшего уже задержали

В США 18-летний парень устроил стрельбу в супермаркете Tops Friendly Markets в Баффало. Он убил 10 человек, а еще трое получили ранения.

Злоумышленника уже задержали правоохранители. Однако он не признает свою вину.

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В результате стрельбы погибли 10 человек

В супермаркете Tops Friendly Markets днем 15 мая произошла стрельба. 18-летний Крэйг Гендрон транслировал нападение в прямом эфире. Он был одет в тактическую одежду и стрелял преимущественно в темнокожих. Нападающему предъявлено обвинение в убийстве первой степени, однако он не считает себя виновным. В настоящее время Гендрон находится под стражей.

Во время нападения в общей сложности получили ранения 13 человек, 10 из которых погибли. По словам чиновников, 11 пострадавших были темнокожими и только двое – белыми. Спикер медицинского центра округа Эри рассказал, что 2 человека, которым удалось выжить, находятся в больнице. Их состояние – стабильное.

"Есть 2 аспекта убийства в обвинении первой ступени, которые потенциально могут предъявить. Существует определенное подразделение такого убийства по поводу расстрела нескольких людей, что здесь и случилось", - рассказал окружной прокурор округа Эри Джон Флинн.

По его словам, правоохранители также рассматривают второй подраздел обвинения первой ступени – убийство, имеющее расовую составляющую. Министерство юстиции США расследует массовый расстрел "как преступление на почве ненависти и акт насильственного экстремизма на расовой основе".

Министерство юстиции стремится провести тщательное и оперативное расследование этой стрельбы и добиться справедливости для этих невинных жертв,

– говорится в заявлении генпрокурора США Меррика Гарленда.

Расследовать это дело также помогает ФБР.

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