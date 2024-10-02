В Шептицком во Львовской области писали о стрельбе в машину: полиция сказала, что случилось
Источник:Полиция Львовской области
В Шептицком во Львовской области 2 октября местные писали о стрельбе. Вместе с этим в городе произошел угон автомобиля.
В машине правоохранители обнаружили повреждения, похожие на следы попадания пуль. Об этом сообщила полиция Львовской области.
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Что известно об угоне и выстрелах в Шептицком
Полицейские рассказали, что 2 октября около 14.00 поступило сообщение от жителя Шептицкого о незаконном завладении автомобилем Dacia Logan, который принадлежит его родственнику.
"Также заявитель сообщил, что похищенное транспортное средство движется на выезд из города и он со своим знакомым преследуют его. К розыску и задержанию Dacia были привлечены экипажи сектора реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Червоноградского районного отдела полиции", – отметили правоохранители.
Вскоре полиция обнаружила автомобиль и остановила его на улице Степана Бандеры в Шептицком.
За рулем транспортного средства находился владелец – 66-летний дед мужчины, который сообщил об угоне. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
При осмотре автомобиля полицейские обнаружили характерные повреждения, похожи на следы попадания пуль. Установлено, что знакомый заявителя, 30-летний житель Шептицкого, который вместе с ним преследовал якобы похищенный Logan, совершил несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадавших в результате происшествия нет,
– рассказали полицейские.
В конце концов правоохранители изъяли оружие, из которого были осуществлены выстрелы и направили его на экспертное исследование. Сейчас продолжается досудебное расследование по делу о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.
На водителя Dicia Logan полицейские составили административный протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.