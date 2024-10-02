У Шептицькому на Львівщині писали про стрілянину в автівку: поліція розповіла, що трапилося

У Шептицькому у Львівській області 2 жовтня місцеві писали про стрілянину. Разом із цим у місті відбулося автовикрадення.

У автівці правоохоронці виявили пошкодження, схожі на сліди влучання куль. Про це повідомила поліція Львівщини.

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Що відомо про автовикрадення і постріли у Шептицькому

Поліцейські розповіли, що 2 жовтня близько 14.00 надійшло повідомлення від жителя Шептицького про незаконне заволодіння автомобілем Dacia Logan, який належить його родичу.

"Також заявник повідомив, що викрадений транспортний засіб рухається на виїзд з міста і він зі своїм знайомим переслідують його. До розшуку та затримання Dacia були залучені екіпажі сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції", – зазначили правоохоронці.

Невдовзі поліція виявила автомобіль та зупинила його на вулиці Степана Бандери в Шептицькому.

За кермом транспортного засобу перебував власник – 66-річний дід чоловіка, який повідомив про викрадення. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Під час огляду автомобіля поліцейські виявили характерні пошкодження, схожі на сліди влучання куль. Встановлено, що знайомий заявника, 30-річний житель Шептицького, який разом з ним переслідував нібито викрадений Logan, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї. Постраждалих внаслідок події немає,

– розповіли поліцейські.

Зрештою правоохоронці вилучили зброю, з якої були здійснені постріли та скерували її на експертне дослідження. Наразі триває досудове розслідування у справі про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

На водія Dicia Logan поліцейські склали адміністративний протокол за статтею про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.