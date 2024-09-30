Как рассказали в ГСЧС, сам водитель легковушки, к сожалению, погиб.
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ДТП во Львовской области из-за коровы
Происшествие произошло на автодороге вблизи села Реки Львовского района.
Легковой автомобиль перевернулся в кювет. Как выяснилось, причиной этого стало столкновение с крупным рогатым скотом,
– пишут спасатели.
Сообщается, что 47-летний водитель был зажат искореженными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Однако, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Еще двое пассажиров автомобиля получили травмы.
Автомобиль после столкновения с коровой и кювета / ГСЧС
Корова, ставшая причиной жуткого ДТП / ГСЧС
К слову, вечером 29 сентября на улице Крещатик в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей: BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Passat, в результате которой пострадали по меньшей мере два человека