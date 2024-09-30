Соответствующее предупреждение сегодня, 30 сентября, обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Стихийным метеорологическим явлениям предоставили II уровень опасности. Так, сильные заморозки ожидают, как в области, так и в городе. Температура воздуха опустится до 3 градусов.

В частности, синоптики прогнозируют на 2 октября:

по территории Львовской области ночью и утром – сильный заморозок 0 – 3 градуса.

по городу Львову – ночью и утром сильный заморозок 0 – 2 градуса.



Предупреждение синоптиков о заморозках во Львове

Заметим, что сегодня во Львовской области наблюдается прохладная погода: дневная температура воздуха составит около 11 градусов тепла, а ночью опустится уже до 6 градусов.

При этом в Карпатах уже выпал первый снег. В частности, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха утром 30 сентября составляла минус 5 градусов.