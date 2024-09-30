Відповідне попередження сьогодні, 30 вересня, оприлюдив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Стихійним метеорологічним явищам надали II рівень небезпечності. Так, сильні заморозки очікують, як у області, так і в місті. Температура повітря опуститься аж до 3 градусів.

Зокрема, синоптики прогнозують на 2 жовтня:

по території Львівської області вночі та вранці – сильний заморозок 0 – 3 градуси.

по місту Львову – вночі та вранці сильний заморозок 0 – 2 градуси.



Попередження синоптиків про заморозки у Львові

Зауважимо, що сьогодні у Львівській області спостерігається прохолодна погода: денна температура повітря становитиме близько 11 градусів тепла, а вночі опуститься вже до 6 градусів.

При цьому у Карпатах вже випав перший сніг. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря зранку 30 вересня становила мінус 5 градусів.