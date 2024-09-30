Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали в отделе коммуникаций полиции Киева. Сами транспортные средства также получили существенные повреждения.

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Как прокомментировали аварию на Крещатике в полиции

В отделе коммуникаций полиции Киева сообщили 24 Каналу, что вечером 29 сентября на улице Крещатик водитель BMW не предоставил преимущество в движении и подрезал автомобиль Mercedes-Benz и допустил столкновение с ним.

Mercedes, в свою очередь, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat. Водителя и пассажира Volkswagen Passat, их госпитализировали в медицинское учреждение, но после осмотра их отпустили домой,

– отметили в полиции.

Теперь это дело передадут в управление патрульной полиции, и уже они будут рассматривать это дело и искать водителя BMW, который спровоцировал это дорожно-транспортное происшествие.

Что известно о ДТП на Крещатике в Киеве

До этого корреспонденты Суспильного сообщали, что на Крещатике столкнулись BMW и Volkswagen. На место аварии прибыли две кареты скорой помощи и три патрульных автомобиля.



ДТП на Крещатике в Киеве вечером 29 сентября / Фото Суспильне / Никита Галка

Журналисты отметили, что с места дорожно-транспортного происшествия одного человека забрала в больницу скорая. По словам очевидцев, еще одного человека, предположительно водителя одной из машин, также госпитализировали.

Интересно, что на одной из разбитых машин корреспонденты заметили наклейку "Азова".

Авария на Крещатике: смотрите видео

Еще раньше об аварии также писали местные телеграм-каналы. На видео видно два изуродованных авто и сотрудников экстренных служб. Место происшествия быстро привлекло внимание толпы зрителей, а многочисленные очевидцы документировали событие на свои смартфоны.

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В связи с ДТП движение транспорта в сторону Бессарабской площади было несколько затруднено. Сейчас все обстоятельства аварии на Крещатике в Киеве выясняют правоохранители.