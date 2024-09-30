Про це у коментарі 24 Каналу розповіли у відділі комунікацій поліції Києва. Самі транспортні засоби також зазнали суттєвих пошкоджень.

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Як прокоментували аварію на Хрещатику у поліції

У відділі комунікацій поліції Києва повідомили 24 Каналу, що ввечері 29 вересня на вулиці Хрещатик водій BMW не надав перевагу в русі та підрізав автомобіль Mercedes-Benz і допустив зіткнення з ним.

Mercedes, своєю чергою, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat. Водія та пасажира Volkswagen Passat, їх госпіталізували до медичного закладу, але після огляду їх відпустили додому,

– зазначили у поліції.

Тепер цю справу передадуть до управління патрульної поліції, і вже вони будуть розглядати цю справу і шукати водія BMW, який спровокував цю дорожньо-транспортну пригоду.

Що відомо про ДТП на Хрещатику в Києві

До цього кореспонденти Суспільного повідомляли, що на Хрещатику зіткнулися BMW та Volkswagen. На місце аварії прибули дві карети швидкої допомоги та три патрульні автомобілі.



ДТП на Хрещатику у Києві ввечері 29 вересня / Фото Суспільне / Нікіта Галка

Журналісти зазначили, що з місця дорожньо-транспортної пригоди одну людину забрала в лікарню швидка. За словами очевидців, ще одного чоловіка, імовірно водія однієї з автівок, також ушпиталили.

Цікаво, що на одній з розбитих машин кореспонденти помітили наліпку "Азову".

Аварія на Хрещатику: дивіться відео

Ще раніше про аварію також писали місцеві телеграм-канали. На відео видно два понівечені авто та співробітників екстрених служб. Місце події швидко привернуло увагу натовпу глядачів, а численні очевидці документували подію на свої смартфони.

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У зв'язку із ДТП рух транспорту в бік Бессарабської площі був дещо утруднений. Наразі всі обставини аварії на Хрещатику у Києві з'ясовують правоохоронці.