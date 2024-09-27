Трагический инцидент произошел 27 сентября.

Смотрите также В Пакистане подорвалось авто, которое сопровождало посла России

Гибель военного на дороге

Утром около 11:00 один из руководителей Нежинского райуправления полиции на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре города Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий умер на месте.

По предварительным данным, водитель был трезв.

Работники ГБР открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Проводятся необходимые следственные действия, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Смертельное ДТП в Нежине / Фото ГБР

Напомним, что в Запорожье водитель сбил военного и оставил его умирать возле дороги.