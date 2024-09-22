Об опасном событии рассказало посольство России в Пакистане.

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Что известно

22 сентября посол Альберт Хорев вместе с несколькими другими послами принял участие в туристическом саммите Swat, организованном Исламабадской торгово-промышленной палатой.

По дороге в отель из города Мингора в Хайбер-Пахтункве автомобиль сопровождения попал на мину. Несколько полицейских получили ранения, дипломаты не пострадали.

Альберт Хорев – посол страны-агрессора в Пакистане / Фото соцсети

К слову, в феврале 2023 года СМИ писали, что Пакистан тайно поставил Украине тысячи ракет. Однако в МИД страны опровергли эту информацию.