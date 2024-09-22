Про небезпечну подію розповіло посольство Росії у Пакистані.

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Що відомо

22 вересня посол Альберт Хорєв разом з кількома іншими послами взяв участь у туристичному саміті Swat, організованому Ісламабадською торгово-промисловою палатою.

Дорогою до готелю з міста Мінгора в Хайбер-Пахтункві автомобіль супроводу потрапив на міну. Кілька поліцейських отримали поранення, дипломати не постраждали.

Альберт Хорев – посол країни-агресорки у Пакистані / Фото соцмережі

До слова, в лютому 2023 року ЗМІ писали, що Пакистан таємно поставив Україні тисячі ракет. Однак у МЗС країни спростували цю інформацію.