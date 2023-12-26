Массовая стрельба в Праге: полиция сообщила о ряде аналогичных угроз

Несколько дней назад, 21 декабря, в Карловом университете, расположенном в центральной части Праги, произошла жуткая стрельба. После этого в Праге правоохранители сообщают о ряде аналогичных угроз.

После массовой стрельбы в Карловом университете чешская полиция сообщила о ряде подобных угроз. Об этом она отметила сегодня, 26 декабря.

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Что известно о новых угрозах

Только вчера (25 декабря – 24 Канал) пражские детективы имели дело еще с семью случаями опасных угроз (как правило, "теперь моя очередь" и подобные высказывания) или одобрение нападения на факультет искусств Карлового университета,

– отмечают чешские правоохранители.

В полиции отметили, что лица большинства из распространяющих подобные угрозы уже установлены.

Кроме этого, правоохранители поблагодарили медиа, которые "не участвовали в создании культа массового убийцы", и призвали остальные СМИ более ответственно подходить к освещению этой темы.

Массовая стрельба в университете в Праге: коротко