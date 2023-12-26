Массовая стрельба в Праге: полиция сообщила о ряде аналогичных угроз
Источник:Policie ČR
Несколько дней назад, 21 декабря, в Карловом университете, расположенном в центральной части Праги, произошла жуткая стрельба. После этого в Праге правоохранители сообщают о ряде аналогичных угроз.
После массовой стрельбы в Карловом университете чешская полиция сообщила о ряде подобных угроз. Об этом она отметила сегодня, 26 декабря.
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Что известно о новых угрозах
Только вчера (25 декабря – 24 Канал) пражские детективы имели дело еще с семью случаями опасных угроз (как правило, "теперь моя очередь" и подобные высказывания) или одобрение нападения на факультет искусств Карлового университета,
– отмечают чешские правоохранители.
В полиции отметили, что лица большинства из распространяющих подобные угрозы уже установлены.
Кроме этого, правоохранители поблагодарили медиа, которые "не участвовали в создании культа массового убийцы", и призвали остальные СМИ более ответственно подходить к освещению этой темы.
Массовая стрельба в университете в Праге: коротко
- 21 декабря, около 15:55 по местному времени, студент начал стрельбу в Карловом университете Праги.
- Согласно предварительной информации спасательной службы Праги, в результате стрельбы 15 человек погибли.
- Мотивы 24-летнего студента-стрелка Карлового университета Давида Козака пока неизвестны. Однако начальник полиции Мартин Вондрашек заявил, что его мог вдохновить случай, произошедший за границей в прошлом. Вероятно, речь идет о российских "скулшутерах".
- Президент Украины Владимир Зеленский также не обошел жуткую трагедию в Праге и выразил соболезнования родственникам погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.