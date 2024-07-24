В Днепре посреди дороги произошла стрельба

В Днепре в среду, 24 июля, произошла стрельба. Предварительно, между водителем авто и мотоциклистом произошел конфликт.

Стрельба произошла вечером на Набережной Победы. Информацию об инциденте подтвердили в полиции.

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Пострадавших в стрельбе нет

В местных телеграмм-каналах рассказывают, что водитель легковушки стрелял в сторону мотоциклиста.

На месте стрельбы сейчас работают полицейские. Предварительно известно, что в результате инцидента погибших или раненых нет.

Вероятно, оружие, из которого стреляли, было не огнестрельное.

В Днепре произошла стрельба: смотрите видео