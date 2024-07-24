Причиной стали личные взаимоотношения. На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВСУ и правоохранительные органы.

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В военном подразделении произошла стрельба

О стрельбе сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Сегодня, на Харьковщине, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения,

– говорится в сообщении.

Раненых военнослужащих оперативно доставили в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся неотложная медицинская помощь. В ОСУВ "Хортица" добавили, что состояние раненых – тяжелое.

Дальнейшие подробности о причинах конфликта пока не раскрывались. Также пока неизвестно, в каком именно подразделении произошел инцидент. Военные подчеркнули, что руководство принимает все необходимые меры для предотвращения в дальнейшем подобных случаев.

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