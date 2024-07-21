Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко. Она добавила, что трагический инцидент произошел 21 июля.

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По словам пресс-секретаря, офицер несколько раз выстрелил в 25 летнего пограничника из пистолета. Причиной стрельбы стала ревность.

Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) в 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия. Конфликт возник на почве ревности,

– сообщили в спецпрокуратуре.

Офицера, который застрелил пограничника, уже задержали. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном убийстве, а также в избрании меры пресечения.

В местном СМИ "Тернополяне" сообщают, что офицер якобы застал свою жену с любовником в одном из гостиничных комплексов города. Из-за ревности мужчина 6 раз выстрелил в сержанта одного из пограничных отрядов.

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