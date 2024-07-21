Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко. Она добавила, что трагический инцидент произошел 21 июля.
Важно В Одесской области военного застрелили во время незаконного пересечения границы: ГБР начало расследование
По словам пресс-секретаря, офицер несколько раз выстрелил в 25 летнего пограничника из пистолета. Причиной стрельбы стала ревность.
Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) в 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия. Конфликт возник на почве ревности,
– сообщили в спецпрокуратуре.
Офицера, который застрелил пограничника, уже задержали. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в умышленном убийстве, а также в избрании меры пресечения.
В местном СМИ "Тернополяне" сообщают, что офицер якобы застал свою жену с любовником в одном из гостиничных комплексов города. Из-за ревности мужчина 6 раз выстрелил в сержанта одного из пограничных отрядов.
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Нападения на пограничников: последние новости
- 18 июля на пограничника было совершено нападение. Так, на Закарпатье местный житель не хотел останавливаться на контрольном посту. Мужчина не выходил из машины и объяснял пограничникам, что якобы их действия незаконны, а впоследствии – бросился с ножом. К сожалению, работник ГПСУ получил ранения, однако его жизни угрозы нет.
- В Одесской области 14 июля мужчина во время попытки незаконного пересечения границы пытался убить пограничника. Так, мужчина пытался задушить работника ГПСУ, поэтому тот вынужден был воспользоваться табельным оружием.
- 29 июня в Черновицкой области двое уклонистов напали на пограничников. Они применяли против них различные средства, поэтому сотрудники ГПСУ вынуждены были применить оружие. Поэтому, один нападающий получил ранения и был госпитализирован, а другой – умер на месте от полученных травм.