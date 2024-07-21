Про це ЗМІ повідомила речниця спецпрокуратури Західного регіону Юлія Шевченко. Вона додала, що трагічний інцидент стався 21 липня.
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За словами речниці, офіцер кілька разів вистрелив у 25 річного прикордонника з пістолета. Причиною стрілянини стали ревнощі.
Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів,
– повідомили в спецпрокуратурі.
Офіцера, який застрелив прикордонника, вже затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві, а також в обранні запобіжного заходу.
У місцевому ЗМІ "Тернополяни" повідомляють, що офіцер буцімто застав свою дружину з коханцем в одному з готельних комплексів міста. Через ревнощі чоловік 6 разів вистрелив у сержанта одного із прикордонних загонів.
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Напади на прикордонників: останні новини
- 18 липня на прикордонника було скоєно напад. Так, на Закарпатті місцевий житель не хотів зупинятись на контрольному посту. Чоловік не виходив з машини та пояснював прикордонникам, що нібито їхні дії незаконні, а згодом – кинувся з ножем. На жаль, працівник ДПСУ отримав поранення, однак його життю загрози немає.
- В Одеській області 14 липня чоловік під час спроби незаконного перетину кордону намагався вбити прикордонника. Так, чоловік намагався задушити працівника ДПСУ, тому той вимушений був скористатися табельною зброєю.
- 29 червня в Чернівецькій області двоє ухилянтів напали на прикордонників. Вони застосовували проти них різні засоби, тому співробітники ДПСУ вимушені були застосувати зброю. Відтак, один нападник отримав поранення й був госпіталізований, а інший – помер на місці від отриманих травм.