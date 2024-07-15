Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у етері телемарафону розповіла, що наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення обставин. За її словами, військовослужбовець – дезертир напав на прикордонника.

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Як кваліфікували справу

Сапьян пояснила, що попередня кваліфікація цієї справи – перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу. За це є відповідальність – позбавлення волі на декілька років.

Вона також розповіла деталі нападу військовослужбовця на прикордонника.

Він почав його душити, коли намагався втекти. Відповідно, останній застосував табельну зброю, що спричинило смерть,

– сказала радниця з комунікацій ДБР.

Раніше стало відомо, що прикордонники зупинили транспортний засіб, де перебувало 5 осіб, включно з водієм. Двоє чоловіків втекли в різних напрямках. Охоронці кордону почали їх розшукувати. Згодом один із втікачів у ході його пошуку здійснив напад на військовослужбовця.