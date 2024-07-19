Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів деталі нападу чоловіка з ножем на військового. Порушника вдалося затримати.

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Порушник спробував об'їхати КПП

За словами Демченка, у прикордонній смузі або в контрольованому прикордонному районі можуть діяти додаткові обмеження. Він також пояснив, що на прикордонні підрозділи виставляють контрольний пост для перевірки документів у осіб, але чоловік вирішив, що його це не стосується.

Порушник спробував його об'їхати, але був заблокований.

Він чинив опір законним діям прикордонників, відмовлявся виходити з машини, а потім дістав ніж і поранив дуже легко, на щастя, нашого військовослужбовця,

– зазначив Демченко.

Військовослужбовець пройшов дві ротації на сході без жодної подряпини, а на Закарпатті отримав незначну рану від особи, яка агресивно була налаштована щодо прикордонників.

Речник ДПСУ сказав, що його затримали, а до поліції направлено повідомлення для внесення в ЄРДР даних щодо погрози співробітнику правоохоронних органів.