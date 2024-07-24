Причиною стали особисті взаємовідносини. Наразі на місці події працюють Військова служба правопорядку в ЗСУ та правоохоронні органи.

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У військовому підрозділі сталася стрілянина

Про стрілянину повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Хортиця".

Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення,

– йдеться у повідомленні.

Поранених військовослужбовців оперативно доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. В ОСУВ "Хортиця" додали, що стан поранених – важкий.

Подальших подробиць про причини конфлікту наразі не розкривали. Також наразі невідомо, в якому саме підрозділі стався інцидент. Військові наголосили, що керівництво вживає всі необхідні заходи, задля недопущення в подальшому подібних випадків.

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