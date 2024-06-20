По словам жены водителя, госпожи Юлии, мужчина в военной форме якобы попал пулей в авто, где находились двое детей. Между тем в ТЦК рассказали свою версию инцидента.

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"Стреляли в авто с детьми"

Так, Юлия сообщила, что в тот день ее муж Максим на своем авто с двумя детьми и двумя попутчиками ехал в сторону города Ромны. На блокпосту его остановили, проверили документы и попросили отъехать в сторону. Водитель послушался. Через несколько минут он поинтересовался у полицейского, или его задержали. Правоохранитель ответил, что нет. После мужчина сказал, что ему нужно ехать и начал двигаться. Тогда полицейский и военный начали стучать в дверь и кричать. Один из них запрыгнул на капот и бил кулаком в лобовое стекло. Далее они сделали два выстрела. Патроны, говорит Юлия, были не холостыми. Мужчину вместе с детьми продержали на блокпосту три часа.

Женщина отметила, что представители ТЦК много кричали и ругались. От стресса ее ребенок обмочился. По просьбе мужчины съездить переодеть ребенка, ему ответили отказом.

В связи с инцидентом семья водителя написала заявление в полицию.

Что сказали в ТЦК

В Сумском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию и изложили свою версию.

Согласно ей, сотрудники военкомата проверили у водителя документы. Он оказался военнообязанным, который находился в розыске.

По словам ТЦК, мужчина пытался убежать, тем самым совершить наезд на полицейского.

Чтобы остановить авто и обезопасить правоохранителя, представитель ДФТГ, который также нес службу на блокпосту, совершил предупредительные выстрелы в гору.

"Военнослужащие ТЦК и СП меры оповещения осуществляют без оружия", – уточнили в ведомстве.

Обратите внимание! В Украине действует горячая линия, по которой можно сообщать о незаконных действиях работников ТЦК.