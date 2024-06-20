Инцидент произошел в четверг, 20 июня. Пассажиры заблокировали движение на трассе H02 вблизи села Струтин.

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Водитель не имел при себе военно-учетных документов

В ТЦК рассказали, что полиция остановила пассажирский автобус, который двигался по маршруту Тернополь-Львов. Полицейские обнаружили, что у водителя отсутствовали военно-учетные документы.

Поэтому его пригласили в Золочевский РТЦК и СП, где мужчине вручили повестку на обновление учетных данных. В ТЦК заверили, что вернули его в автобус за несколько минут. Поэтому пассажиры смогли продолжить движение.

В салоне автобуса был еще один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на возможность маршрутки продолжить движение, согласно маршруту. Однако пассажиры почему-то решили выйти наружу и на время заблокировать трассу,

– написали в ТЦК.

Важно. Во Львовском ТЦК и СП напомнили, что каждый военнообязанный гражданин должен носить с собой военно-учетные документы. Отсутствие документов – основание для доставки лица в ближайший РТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Там также отметили, что водители маршрутных автобусов не являются исключением.

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