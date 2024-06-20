Инцидент произошел в четверг, 20 июня. Пассажиры заблокировали движение на трассе H02 вблизи села Струтин.
Смотрите также "Ох и воин": на Львовщине полицейские насмехались над мобилизованным в резинках
Водитель не имел при себе военно-учетных документов
В ТЦК рассказали, что полиция остановила пассажирский автобус, который двигался по маршруту Тернополь-Львов. Полицейские обнаружили, что у водителя отсутствовали военно-учетные документы.
Поэтому его пригласили в Золочевский РТЦК и СП, где мужчине вручили повестку на обновление учетных данных. В ТЦК заверили, что вернули его в автобус за несколько минут. Поэтому пассажиры смогли продолжить движение.
В салоне автобуса был еще один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на возможность маршрутки продолжить движение, согласно маршруту. Однако пассажиры почему-то решили выйти наружу и на время заблокировать трассу,
– написали в ТЦК.
На Львовщине пассажиры автобуса перекрыли трассу: смотрите видео из соцсетей