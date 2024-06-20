Інцидент стався у четвер, 20 червня. Пасажири заблокували рух на трасі H02 поблизу села Струтин.

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Водій не мав при собі військово-облікових документів

У ТЦК розповіли, що поліція зупинила пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів. Поліцейські виявили, що у водія були відсутні військово-облікові документи.

Через це його запросили у Золочівський РТЦК та СП, де чоловіку вручили повістку на оновлення облікових даних. У ТЦК запевнили, що повернули його до автобуса за кількадесят хвилин. Відтак пасажири змогли продовжити рух.

У салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, згідно з маршрутом. Однак пасажири чомусь вирішили вийти назовні та на певний час заблокувати трасу,

– написали у ТЦК.

Важливо. У Львівському ТЦК та СП нагадали, що кожен військовозобов’язаний громадянин повинен носити з собою військово-облікові документи. Відсутність документів – підстава для доставлення особи до найближчого РТЦК та СП для з'ясування обставин. Там також зауважили, що водії маршрутних автобусів не є винятком.

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