Сообщить о противоправных действиях представителей ТЦК и СП и получить консультацию можно по телефону 0 800 301 937.

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Куда звонить

Кроме того, отдельные контактные номера действуют также в областях. В каждом ОТЦК и СП по номерам телефонов также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в частности по вопросам социальной поддержки.

Киевский МТЦК и СП: (044) 290 4201 Круглосуточно

Киевский ОТЦК и СП: (068) 045 2383 08:00-19:00

Житомирский ОТЦК и СП: (093) 616 7410 08:00-18:00

Черниговский ОТЦК и СП: (046) 223 1007 08:00-18:00

Черкасский ОТЦК и СП: (068) 020 3374 08:00-17:00

Сумской ОТЦК и СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00

Полтавский ОТЦК и СП: (053) 256 2792 08:00-18:00

Закарпатский ОТЦК и СП: (067) 600 6912 Круглосуточно

Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (067) 340 6851 Круглосуточно

Тернопольский ОТЦК и СП: (035) 252 1282 08:00-18:00

Хмельницкий ОТЦК и СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00

Волынский ОТЦК и СП: (033) 225 2521 08:00-18:00

Львовский ОТЦК и СП: (068) 156 3573 Круглосуточно

Ровенский ОТЦК и СП: (097) 105 8896 Круглосуточно

Черновицкий ОТЦК и СП: (037) 252 5561 Круглосуточно

Кировоградский ОТЦК и СП: (050) 036 4798 Круглосуточно

Николаевский ОТЦК и СП: (066) 816 1635 Круглосуточно

Одесский ОТЦК и СП: (048) 752 8260 Круглосуточно

Винницкий ОТЦК и СП: (095) 586 3194 Круглосуточно

Херсонский ОТЦК и СП: (067) 725 7030 09:00-18:00

Обратите внимание! Согласно закону, работники ТЦК не имеют права задерживать и принудительно доставлять военнообязанных в военкоматы. Это могут делать только работники полиции. Доставка мужчины может происходить на транспортном средстве ТЦК, однако при условии присутствия в нем правоохранителя.

Напомним, что Верховная Рада поддержала законопроект о создании Военной полиции. Предполагается, что она фактически будет следить за действиями работников ТЦК, пытаясь предотвратить правонарушения.