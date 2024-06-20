Сообщить о противоправных действиях представителей ТЦК и СП и получить консультацию можно по телефону 0 800 301 937.
Смотрите также На Львовщине из-за повестки водителю пассажиры автобуса заблокировали трассу: ТЦК объяснил, что произошло
Куда звонить
Кроме того, отдельные контактные номера действуют также в областях. В каждом ОТЦК и СП по номерам телефонов также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в частности по вопросам социальной поддержки.
- Киевский МТЦК и СП: (044) 290 4201 Круглосуточно
- Киевский ОТЦК и СП: (068) 045 2383 08:00-19:00
- Житомирский ОТЦК и СП: (093) 616 7410 08:00-18:00
- Черниговский ОТЦК и СП: (046) 223 1007 08:00-18:00
- Черкасский ОТЦК и СП: (068) 020 3374 08:00-17:00
- Сумской ОТЦК и СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00
- Полтавский ОТЦК и СП: (053) 256 2792 08:00-18:00
- Закарпатский ОТЦК и СП: (067) 600 6912 Круглосуточно
- Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (067) 340 6851 Круглосуточно
- Тернопольский ОТЦК и СП: (035) 252 1282 08:00-18:00
- Хмельницкий ОТЦК и СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00
- Волынский ОТЦК и СП: (033) 225 2521 08:00-18:00
- Львовский ОТЦК и СП: (068) 156 3573 Круглосуточно
- Ровенский ОТЦК и СП: (097) 105 8896 Круглосуточно
- Черновицкий ОТЦК и СП: (037) 252 5561 Круглосуточно
- Кировоградский ОТЦК и СП: (050) 036 4798 Круглосуточно
- Николаевский ОТЦК и СП: (066) 816 1635 Круглосуточно
- Одесский ОТЦК и СП: (048) 752 8260 Круглосуточно
- Винницкий ОТЦК и СП: (095) 586 3194 Круглосуточно
- Херсонский ОТЦК и СП: (067) 725 7030 09:00-18:00
Напомним, что Верховная Рада поддержала законопроект о создании Военной полиции. Предполагается, что она фактически будет следить за действиями работников ТЦК, пытаясь предотвратить правонарушения.