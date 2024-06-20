Повідомити про протиправні дії представників ТЦК та СП та отримати консультацію можна за номером 0 800 301 937.
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Куди дзвонити
Крім того, окремі контактні номери діють також в областях. У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, зокрема з питань соціальної підтримки.
- Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 Цілодобово
- Київський ОТЦК та СП: (068) 045 2383 08:00-19:00
- Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00-18:00
- Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00-18:00
- Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00-17:00
- Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00
- Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00-18:00
- Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 Цілодобово
- Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 Цілодобово
- Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00-18:00
- Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00
- Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00-18:00
- Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 Цілодобово
- Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 Цілодобово
- Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 Цілодобово
- Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 Цілодобово
- Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 Цілодобово
- Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 Цілодобово
- Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 Цілодобово
- Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00-18:00
Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Військової поліції. Передбачається, що вона фактично стежатиме за діями працівників ТЦК, намагаючись запобігти правопорушенням.