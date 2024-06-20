Повідомити про протиправні дії представників ТЦК та СП та отримати консультацію можна за номером 0 800 301 937.

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Куди дзвонити

Крім того, окремі контактні номери діють також в областях. У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, зокрема з питань соціальної підтримки.

Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 Цілодобово

Київський ОТЦК та СП: (068) 045 2383 08:00-19:00

Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00-18:00

Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00-18:00

Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00-17:00

Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00

Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00-18:00

Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 Цілодобово

Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 Цілодобово

Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00-18:00

Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00

Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00-18:00

Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 Цілодобово

Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 Цілодобово

Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 Цілодобово

Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 Цілодобово

Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 Цілодобово

Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 Цілодобово

Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 Цілодобово

Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00-18:00

Зверніть увагу! Відповідно до закону, працівники ТЦК не мають права затримувати і примусово доставляти військовозобов’язаних до військкоматів. Це можуть робити лише працівники поліції. Доставлення чоловіка може відбуватися на транспортному засобі ТЦК, однак за умови присутності у ньому правоохоронця.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Військової поліції. Передбачається, що вона фактично стежатиме за діями працівників ТЦК, намагаючись запобігти правопорушенням.