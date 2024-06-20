Верховна Рада 19 червня підтримала в першому читанні проєкт про створення військової поліції. Діяльність нового органу буде спрямовувати та координувати уряд через Міністерство оборони.

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Що робитиме військова поліція в Україні

Журналіст запитав, за ким стежитиме військова поліція в ТЦК – тими, кого доставили в центри, чи за самими працівниками ТЦК.

Ні, ті, кого доставили, – це не їхня сфера діяльності,

– відповів Владлен Неклюдов, народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

На уточнювальне запитання він відповів ствердно: так, військова поліція фактично стежитиме за працівниками ТЦК.

Але колега Неклюдова, нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська, яка входить у комітет з нацбезпеки, висловила сумніви щодо нової служби.

На жаль, військове командування не може назвати, скільки випадків перевищення повноважень було виявлено в ТЦК за весь цей період,

– підкреслила вона.

Також нардепка зауважила: майже немає розслідувань порушень з боку ТЦК. Бобровська не впевнена, що військова поліція зарадить у цій ситуації, бо "це одна система, навряд чи вона буде карати сама себе".

Навіщо в Україні створюють військову поліцію

Не зрозуміло, чому військову поліцію створять із ВСП, заявила депутатка. "У нас було правоохоронне формування з військовими функціями, тепер буде військове формування з правоохоронними функціями – це просто якась гра слів", – наголосила Бобровська.

Неклюдов додав: новий орган забезпечить законність і правопорядок, підсилить командирів. Цивільні поліцейські не можуть зробити цього повною мірою. ВСП стане костяком для військової поліції.

На думку нардепа, новий орган буде виконувати і превентивну функцію, його співробітників боятимуться.

"Військова поліція – це звучить, це буде сприйматися", – пояснив він.

Але наразі депутати підтримали законопроєкт лише у першому читанні, що не виключає внесення багатьох правок.