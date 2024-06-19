Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За відповідний законопроєкт №6569-д проголосували 247 народних обранців.

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Військова поліція – що передбачає

Згідно з пояснювальною запискою, військова поліція – військове формування з правоохоронними функціями, яка входить до складу сектора безпеки і оборони. Її основне призначення – забезпечувати правопорядок і військову дисципліну в Міністерстві оборони, Збройних силах і Державній спеціальній службі транспорту.

Військову поліцію планують створити на основі Військової служби правопорядку — це формування зараз займається забезпеченням правопорядку і військової дисципліни. В його юрисдикції лише ті справи, які стосуються безпосередньо ЗСУ.

Чому потрібна військова поліція

До новоствореного органу перейдуть окремі повноваження ВСП, яка, ймовірно, стане одним із підрозділів Військової поліції. У Міноборони запевняють, що це дозволить досягти сумісності з аналогічними службами країн НАТО.

Загалом діяльність Військової поліції має координувати Кабмін, проте під час дії воєнного стану ці обовʼязки виконує головнокомандувач ЗСУ.

Зауважте. На період дії воєнного стану керівництво та координацію військової поліції здійснює Головнокомандувач ЗСУ.

Обов'язки Військової поліції: