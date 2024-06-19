Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. За соответствующий законопроект №6569-д проголосовали 247 народных избранников.

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Военная полиция – что предусматривает

Согласно пояснительной записке, военная полиция – военное формирование с правоохранительными функциями, которая входит в состав сектора безопасности и обороны. Ее основное назначение – обеспечивать правопорядок и военную дисциплину в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.

Военную полицию планируют создать на основе Военной службы правопорядка - это формирование сейчас занимается обеспечением правопорядка и военной дисциплины. В его юрисдикции только те дела, которые касаются непосредственно ВСУ.

Почему нужна военная полиция

К новосозданному органу перейдут отдельные полномочия ВСП, которая, вероятно, станет одним из подразделений Военной полиции. В Минобороны уверяют, что это позволит достичь совместимости с аналогичными службами стран НАТО.

В целом деятельность Военной полиции должен координировать Кабмин, однако во время действия военного положения эти обязанности выполняет главнокомандующий ВСУ.

Заметьте. На период действия военного положения руководство и координацию военной полиции осуществляет Главнокомандующий ВСУ.

Обязанности Военной полиции: