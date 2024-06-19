Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. За соответствующий законопроект №6569-д проголосовали 247 народных избранников.
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Военная полиция – что предусматривает
Согласно пояснительной записке, военная полиция – военное формирование с правоохранительными функциями, которая входит в состав сектора безопасности и обороны. Ее основное назначение – обеспечивать правопорядок и военную дисциплину в Министерстве обороны, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта.
Военную полицию планируют создать на основе Военной службы правопорядка - это формирование сейчас занимается обеспечением правопорядка и военной дисциплины. В его юрисдикции только те дела, которые касаются непосредственно ВСУ.
Почему нужна военная полиция
К новосозданному органу перейдут отдельные полномочия ВСП, которая, вероятно, станет одним из подразделений Военной полиции. В Минобороны уверяют, что это позволит достичь совместимости с аналогичными службами стран НАТО.
В целом деятельность Военной полиции должен координировать Кабмин, однако во время действия военного положения эти обязанности выполняет главнокомандующий ВСУ.
Обязанности Военной полиции:
- поддержание правопорядка среди военных в частях, на военных объектах и в городках, в общественных местах;
- патрулирование гарнизонов, прилегающих к ним населенных пунктов, территорий военных городков и военных объектов;
- розыск и задержание военнослужащих в определенных законом случаях, а также розыск военных, пропавших без вести;
- розыск похищенного или утраченного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, находящихся на учете в воинских частях МОУ, ВСУ и Госспецслужбы транспорта;
- охрана госимущества от противоправных посягательств в МОУ, ВСУ и Госспецслужбе транспорта;
- контроль за соблюдением правил дорожного движения при использовании военных транспортных средств, сопровождение колонн военного транспорта;
- защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей.
- Военную полицию планируют комплектовать из состава ВСУ. Эти формирования не могут превышать 1,5% численности Вооруженных сил.