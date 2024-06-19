У столиці України 18 червня поліція затримала матір та сина, яких викрили під час підпалу позашляховика. Перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції України Юрій Кузьменко розповів в ефірі телемарафону, наскільки це масова проблема, пише 24 Канал.

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Скільки машин військовослужбовців вже спалили

Юрій Кузьменко розповів, що останнім часом активізувались російські спецслужби, які вербують українських підлітків.

Мета ворогів – залучити неповнолітніх українців до злочинів, тобто до підпалу машин військовослужбовців.

Такі факти були в місті Києві, Одесі та Дніпрі. Всього налічується 16 таких фактів. З них по 11 фактах – осіб встановили та притягнули до відповідальності,

– заявив заступник начальника Департаменту карного розшуку поліції.

За його словами, правоохоронці встановили та задокументували дії підлітків, яких через телеграм-канали завербували для злочинів спецслужби Росії.

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Як російські спецслужби вербують підлітків

Юрій Кузьменко пояснив, що під час літніх канікул підлітки більше часу проводять в соцмережах, де коментують новини.

Надалі до них приєднуються в коментарях фахівці зі спецслужб Росії, головне розвідуправління Росії, де пропонують на перших погляд незначні прохання – намалювати якесь графіті. У переважній більшості – вже антиукраїнського змісту,

– розповів правоохоронець.

Він пояснив, що за такі дії підліткам обіцяють винагороду – від декількох до 20 тисяч гривень. Якщо надалі неповнолітній виконує завдання, то спецслужби розуміють, що він перебуває під певним впливом.

"Обіцяючи легкі заробітки та значні суми коштів – від 3 до 5 тисяч доларів, пропонують підліткам вчинити злочинні дії – підпалити авто військовослужбовця", – пояснив перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції.

За його словами мета російських спецслужб – дискредитувати органи влади та України в цілому, щоб показати в Росії "картинку", що нібито в Україні "поширюються протестні настрої" навіть серед дітей та підлітків.