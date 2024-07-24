У Дніпрі посеред дороги сталася стрілянина
24 липня 2024, 23:47Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Дніпро
У Дніпрі у середу, 24 липня, сталася стрілянина. Попередньо, між водієм авто та мотоциклістом стався конфлікт.
Стрілянина відбулася увечері на Набережній Перемоги. Інформацію про інцидент підтвердили у поліції.
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Постраждалих у стрілянині немає
У місцевих телеграм-каналах розповідають, що водій легковика стріляв у бік мотоцикліста.
На місці стрілянини наразі працюють поліцейські. Попередньо відомо, що унаслідок інциденту загиблих чи поранених немає.
Ймовірно, зброя, з якої стріляли, була не вогнепальна.
У Дніпрі сталася стрілянина: дивіться відео