У Дніпрі посеред дороги сталася стрілянина

У Дніпрі у середу, 24 липня, сталася стрілянина. Попередньо, між водієм авто та мотоциклістом стався конфлікт.

Стрілянина відбулася увечері на Набережній Перемоги. Інформацію про інцидент підтвердили у поліції.

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Постраждалих у стрілянині немає

У місцевих телеграм-каналах розповідають, що водій легковика стріляв у бік мотоцикліста.

На місці стрілянини наразі працюють поліцейські. Попередньо відомо, що унаслідок інциденту загиблих чи поранених немає.

Ймовірно, зброя, з якої стріляли, була не вогнепальна.

У Дніпрі сталася стрілянина: дивіться відео