Собрание ОСМД в Риме закончилось стрельбой: есть погибшие и раненые

57-летний житель Рима Клаудио Кампити во время встречи жильцов дома достал пистолет и начал стрельбу. В результате инцидента погибли три женщины, еще четыре человека ранены.

Мужчину уже арестовали и направили в полицейский участок. Сообщается, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Какие обстоятельства трагедии

По словам свидетелей, Кампити вошел в комнату, захлопнул дверь, закричал, что всех убьет, и начал стрелять. Мужчина забрал ружье из стрельбища и не вернул его.

Мотивом, заставившим злоумышленника открыть огонь, был спор о кондоминиуме (собрании жителей). После начала встречи между мужчиной и тремя женщинами неожиданно разразился спор. Собравшиеся не успели даже понять, что происходит, как Кампити достал пистолет и выстрелил.

Мужчина стрелял в совет директоров ОСМД. Оружие заклинило в определенный момент, члены встречи воспользовались случаем и выбежали наружу.

Что делает полиция

Правоохранители изъяли оружие, из которого стреляли. Карабинеры по криминалистике проводят обследование в беседке, которую жильцы дома арендовали для проведения встречи.

Злоумышленник был членом известного всем консорциума и раньше высказывал только устные угрозы.

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