Собрание ОСМД в Риме закончилось стрельбой: есть погибшие и раненые
Источник:Ansa
57-летний житель Рима Клаудио Кампити во время встречи жильцов дома достал пистолет и начал стрельбу. В результате инцидента погибли три женщины, еще четыре человека ранены.
Мужчину уже арестовали и направили в полицейский участок. Сообщается, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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Какие обстоятельства трагедии
По словам свидетелей, Кампити вошел в комнату, захлопнул дверь, закричал, что всех убьет, и начал стрелять. Мужчина забрал ружье из стрельбища и не вернул его.
Мотивом, заставившим злоумышленника открыть огонь, был спор о кондоминиуме (собрании жителей). После начала встречи между мужчиной и тремя женщинами неожиданно разразился спор. Собравшиеся не успели даже понять, что происходит, как Кампити достал пистолет и выстрелил.
Мужчина стрелял в совет директоров ОСМД. Оружие заклинило в определенный момент, члены встречи воспользовались случаем и выбежали наружу.
Что делает полиция
Правоохранители изъяли оружие, из которого стреляли. Карабинеры по криминалистике проводят обследование в беседке, которую жильцы дома арендовали для проведения встречи.
Злоумышленник был членом известного всем консорциума и раньше высказывал только устные угрозы.
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