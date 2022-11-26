Сдвиг грунта нанес немалые повреждения местной инфраструктуре. В частности он разрушил здания и снес припаркованные автомобили в море.

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Что известно о пострадавших

Глава Неаполя Клаудио Паломба сообщил, что тело одной женщины извлекли из грязи. По меньшей мере 12 человек считаются пропавшими без вести.

Ситуация очень сложная и очень серьезная, потому что, вероятно, некоторые из этих людей находятся под грязью,

– сказал министр внутренних дел Маттео Пьянтедоси.

Из-за того, что осадки продолжались, местные спасатели осторожно работали небольшими бульдозерами, чтобы разрыть грязь и обломки в поисках возможных жертв.

В Италии произошел масштабный оползень / Фото AP

Какие последствия инцидента

По словам чиновников, на острове выпало 126 миллиметров осадков за шесть часов. Это самое большое количество осадков за последние 20 лет.

Улицы стали непроходимыми, и мэр острова призвал людей оставаться дома. По меньшей мере, 100 человек остались без электричества и воды.

Кроме того, в результате смещения 10 зданий рухнули. Пожарные и береговая охрана проводили поисково-спасательные работы, однако им мешал сильный ветер, не позволявший вертолетам и лодкам добраться до острова.

Другие трагедии в мире: главное

22 ноября на заводе в центральной провинции Китая Хэнань вспыхнул масштабный пожар. Пламя унесло жизни около 40 человек, также есть пострадавшие.

В этот же день жуткая стрельба произошла в супермаркете Walmart в Виргинии. Мужчина убил нескольких мирных жителей во время закупок ко Дню благодарения.

21 ноября Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение. В результате стихии погибли более 260 человек. Эпицентр землетрясения располагался в Чианджуре, примерно в 75 километрах юго-восточнее Джакарты, на глубине 10 километров.

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