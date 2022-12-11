Збори ОСББ в Римі закінчилися стріляниною: є загиблі та поранені
Джерело:Ansa
57-річний мешканць Риму Клаудіо Кампіті під час зустрічі мешканців будинку дістав пістолет і почав стрілянину. Внасліок інциденту загинули три жінки, ще четверо людей поранені.
Чоловіка вже заарештували і направили до поліцейської дільниці. Повідомляється, що деякі з постраждалих перебувають у важкому стані.
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Які обставини трагедії
За словами свідків, Кампіті увійшов до кімнати, зачинив двері, закричав, що усіх уб'є, і почав стріляти. Чоловік забрав рушницю зі стрільбища і не повернув її.
Мотивом, який змусив зловмисника відкрити вогонь, була суперечка про кондомініум (збори мешканців). Після початку зустрічі між чоловіком та трьома жінками несподівано спалахнула суперечка. Присутні не встигли навіть зрозуміти, що відбувається, як Кампіті дістав пістолет та вистрілив.
Чоловік стріляв у раду директорів ОСББ. Зброя заклинила у певний момент, члени зустрічі скористались нагодою і вибігли назовні.
Що робить поліція
Правоохоронці вилучили зброю, з якої стріляли. Карабінери з криміналістики наразі проводять обстеження в альтанці, яку жителі будинку орендували для проведення зустрічі.
Зловмисник був членом відомого всім консорціуму і раніше висловлював лише усні погрози.
Через зсув ґрунту в Італії загинули люди: що відомо
- На італійському курортному острові Іскія стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула і близько 11 зникли безвісти.
- Тіло 31-річної жінки витягли з багнюки, ще четверо людей отримали травми. Щонайменше 11 людей, серед яких – двоє неповнолітніх, вважаються зниклими безвісти.
- За словами чиновників, на острові випало 126 міліметрів опадів за шість годин. Це найбільша кількість опадів за останні 20 років.
- Вулиці стали непрохідними, і мер острова закликав людей залишатися вдома. Щонайменше 100 людей залишилися без електрики та води. Близько 170 осіб були змушені тимчасово переїхати.
- Крім того, внаслідок зсуву 15 будівель обвалилися. Пожежники та берегова охорона проводили пошуково-рятувальні роботи, проте їм заважав сильний вітер, який не дозволяв вертольотам і човнам дістатися до острова.