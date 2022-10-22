В Киеве водитель и пассажиры Lexus могли убить добровольца "Свободы" из-за конфликта на дороге

В пятницу, 21 октября, произошла стрельба на улице Академика Глушкова в столице. Был убит бойец батальона "Свобода", полиции удалось задержать подозреваемых.

Стало известно, что после сообщения об инциденте силовики приехали на место стрельбы и обнаружили тело мужчины. Как сообщает лейтенант "Свободы" Андрей Ильенко, погибший – это военнослужащий Алексей Щербина.

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Подозреваемые пытались скрыться на Lexus

Полиция отмечает, что опросив очевидцев, они отправились разыскивать вероятных злоумышленников. Водитель Lexus с двумя мужчинами-пассажирами пытался скрыться, однако не получилось.

По предварительной информации, между мужчинами и военнослужащим, находившимся в автомобиле Hyundai, произошел дорожный конфликт. Сначала подозреваемые избили Щербину, затем один из них достал пистолет и выстрелил в добровольца.

Что известно о погибшем

Алексею Щербине было 34 года, у него была жена и маленький ребенок. Мужчина скончался из-за полученных травм и ранений на месте. По словам собратьев погибшего, он был добровольцем ДФТГ "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в армии.

Ситуация ужасная в своем абсурде — три отморозка на Lexus устроили разборки во дворе в формате три на одного, подняли драку, а затем достали оружие и начали стрелять на поражение. В киевском дворе. Среди бела дня. Стрелять в человека в военной форме. Алексей скончался. Его убили. Жена стала вдовой, младенец стал сиротой,

– написал Андрей Ильенко.



Алексей Щербина с семьей / Фото из фейсбука Андрея Ильенко

Также военнослужащий обратился к виновным в смерти Щербины. Он убежден, что они будут читать его пост в фейсбуке, потому предостерег их от попыток избежать ответственности. Он подчеркнул, что причастные к трагедии должны надолго сесть в тюрьму.

Стрельба в Черновцах в начале октября

К сожалению, истории о том, что кто-то устроил стрельбу, в результате чего умерли невинные люди, не новы. Напомним, в начале октября, в Черновцах вблизи школы мужчина убил выстрелом из пистолета молодую 22-летнюю полицейскую.

Позже силовикам все же удалось задержать подозреваемого, однако он скончался.

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