Стрельба в отеле в Киеве: в СМИ пишут, что напасть могли на военного

В Киеве в отеле "Sky Loft" ночью 23 ноября компания мужчин напала на другую. В результате этого произошла драка, а впоследствии – стрельба.

Сейчас в сети сообщают, что целью нападения стал военный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СМИ.

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В гостинице Киева могли напасть на военного

В СМИ сообщили, что группа мужчин напала на военного в гостинице "Sky Loft". В сети утверждают, что якобы защитник приехал с передовой и остановился на ночь в отеле.

Впрочем, на баре в отеле к нему подошла группа мужчин и начала агрессивно себя вести. Неизвестные начали провоцировать военного, потом толкали его и пытались начать драку и распылили неизвестное вещество. Однако защитник пытался избежать конфликта. Это видно и на кадрах, опубликованных в сети.

Компания мужчин продолжала агрессивно вести себя и впоследствии начала бить военного. В сети утверждают, что нападавшие были жестокими и от полученных травм мужчина несколько раз падал на пол и якобы терял сознание. После этого военный якобы совершил предупредительный выстрел в целях самозащиты, однако преступники не остановились. Тогда мужчина открыл огонь на поражение, чтобы сохранить собственную жизнь.

Сейчас полиция задержала стрелка, выясняются все детали инцидента. 24 Канал пытался связаться с полицией, но ответа не получили.