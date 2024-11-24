Стрілянина в готелі в Києві: у ЗМІ пишуть, що напасти могли на військового

У Києві в готелі Sky Loft уночі 23 листопада компанія чоловіків напала на іншу. Унаслідок цього сталася бійка, а згодом – стрілянина.

Нині у мережі повідомляють, що ціллю нападу став військовий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЗМІ.

До теми У Києві в готелі сталася стрілянина: є жертва та постраждалі

У готелі Києва могли напасти на військового

У ЗМІ повідомили, що група чоловіків напала на військового у готелі Sky Loft. У мережі стверджують, що нібито захисник приїхав з передової та зупинився на ніч у готелі.

Втім, на барі в готелі до нього підійшла група чоловіків та почала агресивно себе поводити. Невідомі почали провокувати військового, потім штовхали його і намагалися почати бійку та розпиляли невідому речовину. Однак захисник намагався уникнути конфлікту. Це видно і на кадрах, опублікованих у мережі.

Компанія чоловіків продовжувала агресивно поводитися і згодом почала бити військового. У мережі стверджують, що нападники були жорстокими й від отриманих травм чоловік кілька разів падав на підлогу й нібито втрачав свідомість. Після цього військовий нібито здійснив попереджувальний постріл у цілях самозахисту, проте злочинці не зупинилися. Тоді чоловік відкрив вогонь на ураження, щоб зберегти власне життя.

Наразі поліція затримала стрілка, з'ясовуються усі деталі інциденту. 24 Канал намагався зв'язатися з поліцією, але відповіді не отримали.