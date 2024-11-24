Таку думку в етері 24 Каналу висловив громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що все, що зараз відбувається, ймовірно буде тимчасовим, бо напрямок зовнішньої політики Сполучених Штатів може різко зміниться як тільки почне працювати нова президентська адміністрація.

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Чи стане Путін рішуче реагувати

Те, що відбувається зараз, зі слів Рашкіна, можливо, є успішною спробою команди Байдена створити відчуття стратегічної невизначеності, коли незрозуміло, що буде далі.

"Теоретично для партнерів по переговорах вони створюють багато можливостей, в новій адміністрації буде безліч варіантів. Водночас ми бачимо негативну реакцію. Трамп будував виборчу кампанію на загрозі Третьої світової війни, ядерної війни з Росією, представляючи себе єдиним, хто може укласти угоду з Путіним. Зараз для такого підходу ситуація ускладнилася", – вважає Рашкін.

Громадський діяч зі США зазначив, що Росія – це дуже велика територія й отримати її всю, маючи обмежену кількість ATACMS, здається нереальним.

Водночас це продовжує ображати й турбувати Владіміра Путіна. Для нього це напад на його територію. Яка його відповідь? Якщо вона полягає в можливості завдання ядерного удару, то це те, про що хвилювався Захід,

– зауважив Рашкін.

На думку громадського діяча, навряд чи російський диктатор буде робити зараз різкі вчинки, знаючи, що в січні 2025 року після інавгурації Трампа йому доведеться мати справу з новою президентською адміністрацією США.