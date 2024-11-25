Стрельба в отеле Sky Loft в Киеве: подозреваемым избрали меры пресечения

На выходных в столице на Печерске произошли драка и стрельба. Погиб 27-летний мужчина, два человека были ранены. Одного из участников драки, 29-летнего жителя Днепра, задержали на месте, а стрелка, 30-летнего жителя Василькова, нашли позже.

Днем обоим задержанным сообщили о подозрении, а теперь избрали меру пресечения. 24 Канал расскажет детали со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Смотрите также Стрельба в отеле в Киеве: в СМИ пишут, что напасть могли на военного

Что постановил суд в отношении участников драки и стрельбы на Печерске

По ходатайству следователей и прокуроров Печерской окружной прокуратуры города Киева, судом подозреваемым избраны меры пресечения. Так, подозреваемый в хулиганстве будет находиться под круглосуточным домашним арестом, подозреваемый в хулиганстве с использованием оружия и умышленном убийстве – под стражей. Срок действия меры пресечения – до 21 января 2025 года,

– сказано в сообщении.

Стрелка будут держать под стражей безальтернативно, то есть он не будет иметь возможности выйти под залог. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Правоохранители отметили: по этому жителю Киевщины сейчас в судах рассматривают обвинительные акты о совершении ряда уголовных преступлений.

Детали относительно смертельной стрельбы

23 ноября в половине первого ночи на первом этаже отеля между двумя компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку. Охранники отеля пытались успокоить агрессивных посетителей, поэтому применили слезоточивый газ. Но впоследствии драку возобновили.

"Один из участников конфликта достал из-под одежды пистолет марки Glock 17 и сделал несколько выстрелов, после чего скрылся с места конфликта", – привели данные в прокуратуре.

Полицейские добавили: стрелок спрятал оружие под один из припаркованных автомобилей. Впрочем, его задержали и поместили в охраняемую палату.