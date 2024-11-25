Стрілянина в готелі Sky Loft у Києві: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Вихідними у столиці на Печерську сталися бійка та стрілянина. Загинув 27-річний чоловік, двоє людей було поранено. Одного з учасників бійки, 29-річного мешканця Дніпра, затримали на місці, а стрільця, 30-річного мешканця Василькова, знайшли пізніше.

Удень обом затриманим повідомили про підозру, а тепер обрали запобіжний захід. 24 Канал розкаже деталі з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Що постановив суд щодо учасників бійки та стрілянини на Печерську

За клопотанням слідчих та прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Так, підозрюваний у хуліганстві перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, підозрюваний у хуліганстві з використанням зброї та умисному вбивстві – під вартою. Строк дії запобіжного заходу – до 21 січня 2025 року,

– сказано в повідомленні.

Стрільця триматимуть під вартою безальтернативно, тобто він не матиме можливості вийти під заставу. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Правоохоронці наголосили: щодо цього мешканця Київщини наразі у судах розглядають обвинувальні акти щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Деталі щодо смертельної стрілянини

23 листопада о пів на першу ночі на першому поверсі готелю між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, що переріс у бійку. Охоронці готелю намагалися заспокоїти агресивних відвідувачів, тому застосували сльозогінний газ. Та згодом бійку поновили.

"Один з учасників конфлікту дістав з-під одягу пістолет марки "Glock 17" та зробив кілька пострілів, після чого втік з місця конфлікту", – навели дані в прокуратурі.

Поліцейські додали: стрілець сховав зброю під одну з припаркованих автівок. Утім його затримали та помістили в охоронювану палату.