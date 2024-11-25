Під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру двом чоловікам, причетним до інциденту в готелі у Печерському районі столиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Деталі масової бійки у київському готелі

У готелі Печерського району столиці сталася бійка із застосуванням вогнепальної зброї.

29-річному жителю Дніпра висунуто обвинувачення у хуліганстві, скоєному групою осіб, а 30-річного мешканця Василькова підозрюють в умисному вбивстві та хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї.

Відомо, що у ніч на 23 листопада близько 00:30 на першому поверсі готелю між двома групами чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Співробітники охорони готелю втрутилися, намагаючись припинити сутичку, застосували сльозогінний газ. Проте ситуація загострилася, і один з учасників бійки дістав пістолет "Gloсk 17", зробив кілька пострілів і втік.

Внаслідок стрілянини загинув 27-річний чоловік. Його 26-річного знайомого та 44-річного охоронця готелю з пораненнями грудної клітини було госпіталізовано.

Підозрюваного у вбивстві 30-річного чоловіка затримали та помістили у охоронюваній палаті лікарні. Його 29-річного спільника затримали безпосередньо на місці події.

За хуліганство, скоєне групою осіб, передбачено до 4 років позбавлення волі, а за умисне вбивство – до 15 років.

Фото, що надали в Печерській окружній прокуратурі Києва

Нагадуємо, у Києві сталася стрілянина у готелі "Sky Loft". Тоді інформація, надана ЗМІ різнилася від офіційної, що наразі опублікована. Медіа писали про напад на військового, що повернувся з передової.